58:52

Paseo por la huerta ibérica para llenar la marmita con novedades de nuestra cosecha.

Playlist;

(sintonía) JAVIER COLIS y JUAN PÉREZ MARINA “Otro forastero” (Sangre fácil II, 2023)

JAVIER COLIS y JUAN PÉREZ MARINA “Besos en el laberinto” (Sangre fácil II, 2023)

HEROÍNAS “Odio” (Hocus Pocus, 2022)

THE SICK BOYS “Fancy Cars” (Travelling in disguise, 2022)

RAMBALAYA “Lonesome land” (adelanto del álbum “Only in my dreams”)

DANI NEL-LO and ORGAN TRIO “Grand prix” (Grand Prix, 2022)

LOS MAMBO JAMBO ARKESTRA “Promenade” (Arkestra, 2018)

DOCTOR DIVAGO “El día después” (La tierra prometida, 2023)

LOS DELTONOS “Menudeo” (Mueve, 2023)

LOS PREMODERNOS “Laboratorio secreto” (Laboratorio secreto, 2023)

LAPIDO “Antes de que acabe el día” (adelanto del álbum “A primera sangre”)

WEE HEYS “Wee heys” (The sounds of punk and roll, 2023)

THE HOLDENS “Do it right” (Do it right, 2005)

SCREAMIN’ WITCH DOCTORS “The end of the world” (Back from Transylvania, 2022)