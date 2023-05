01:01:36

Viajamos a 1976, cuando los Eagles dominaban las listas de ventas colocando 47 millones de copias de su “Hotel California”. Nosotros seleccionamos otros artefactos favoritos de ese mismo año, algo más subterráneos y mucho más rockanroleros pero también clásicos o icónicos de su tiempo

Playlist;

RAMONES “Judy is a punk” (ST)

RADIO BIRDMAN “I-94” (Burn my eye EP)

SEX PISTOLS “Anarchy in the U.K.” (7’’)

THE VIBRATORS “Whips and furs” (7’’)

EDDIE AND THE HOT RODS “Teenage depression” (Teenage depression)

BLONDIE “In the flesh” (ST)

TOM PETTY and THE HEARTBREAKERS “Anything that’s rock’’roll” (ST)

THE MODERN LOVERS “She cracked” (ST)

DR FEELGOOD “Stupidity” (Stupidity)

THIN LIZZY “The boys are back in town” (Jailbreak)

LOU REED “Crazy feeling” (Coney island baby)

DAVID BOWIE “Golden years” (Station to station)

FLAMIN GROOVIES “Shake some action” (Shake some action)

PATTI SMITH “Ask the angels” (Radio Ethiopia)

ACDC “Ride on” (Dirty deeds done dirt cheap)