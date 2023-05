59:35

Llenamos la marmita de ponzoñosas novedades que nos llegan de aquí y de allá. Estrenamos el primer avance de lo que será el próximo disco de Cápsula. Suena lo nuevo de la Fundación o Durango 14, y te anunciamos giras de los garageros británicos The Shadracks, el francés Theo Lawrence o el veterano Jason Ringenberg.

Playlist;

CÁPSULA “Sombra” (adelanto próximo álbum)

MATÖSE “No somos nada” (Mugre emocional, 2023)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “No estamos muertos” (7’’, 2023)

TENSÖ “Desapego” (single 2023)

JALEO “Solo por tu querer” (El duelo, 2023)

DURANGO 14 and THE SOULMAKERS “Moonlight song” (adelanto próximo álbum)

MARCOS SENDARRUBIAS “A heart that dies” (Freedom to choose EP, 2023)

RAMBALAYA “When your chickens come home to roost” (Only in my dreams, 2023)

GUADALUPE PLATA “No hay donde ir” (La Ruina, 2023)

Versión y original; HOWLIN WOLF “No place to go (you gonna wreck my life)” (1954)

THE SHADRACKS “Barefoot on the pavement” (From human like forms, 2023)

JASON RINGENBERG “Before love and war” (Stone on a rhinestones, 2021)

THEO LAWRENCE “California poppy” (Chérie, 2023)

SAMMY THE HILLBILLY BEATNIK “Hard days night” (Pickin’ on the Beatles, 2023)

JOHN PAUL KEITH “If we make it through December” (inédito, 2022)