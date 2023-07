01:01:13

Echamos a la marmita unas cuantas canciones de tempo relajado que se nos antojan idóneas para ser escuchadas en una tarde de verano.

Playlist;

CHAD and JEREMY “A summer song”

LOVE “Orange skys”

GRATEFUL DAY “Ripple”

LOU REED and JOHN CALE “Nobody but you”

IGGY POP “Moonlight lady”

EELS “In my dreams”

BART DAVENPORT “Summer in her hair”

KELLEY STOLTZ “It’s summertime again”

NICK WATERHOUSE “Though and act”

MATTHEW SWEET “We’re the same”

CAT POWER “After it all”

THE KINKS “Sunny afternoon”

TY SEGALL “Saturday pt 2”

DADDY LONG LEGS “Star”

YO LA TENGO “Today is the day”