58:42

Nueva entrega del coleccionable dedicado a recordar las grandes canciones de diferentes estilos que dieron forma al colorido abanico de la música popular de la primera mitad de los años 60.

(Foto del podcast por Eric Koch; The Honeycombs)



Playlist;

(sintonía) AL CAIOLA “Midnight in Moscow”

THE CONTOURS “Can you jerk like me”

THE LARKS “The Jerk”

THE KNICKERBOCKERS “Lies”

THE REMAINS “Why do I cry”

WANDA JACKSON “It doesn’t matter anymore”

JANIS MARTIN “Hard times ahead”

THE HONEYCOMBS “Have I the right”

THE DOWLANDS “All my loving”

THE SUPREMES “Baby love”

THE EVERLY BROTHERS “So how come (no one loves me)”

THE ORLONS “Not me”

GARY US BONDS “Dear Lady twist”

CHUCK BERRY “Nadine (is it you?)”

BO DIDDLEY “The greatest lover in the world”

CHUCK BERRY and BO DIDDLEY “Chuck’s beat”