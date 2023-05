59:24

Regresamos a aquella primera mitad de los años 60. Todos los estilos que confluyeron en las listas de éxitos y dieron forma a la música popular de esos días son el manantial inagotable del que extraemos las canciones de este coleccionable.

Playlist;

(sintonía) THE CHANTAYS “Pipeline”

THE SURFARIS “Surfer Joe”

STEVIE WONDER “Fingertips (part 2)”

THE MARVELETTES “Please Mr Postman”

CHUBBY CHECKER “Pony time”

BOBBY RYDELL and CHUBBY CHECKER “Teach me to twist”

LITTLE EVA “He is the boy”

DIONNE WARWICK “Walk on by”

ARETHA FRANKLIN “Rock-a-bye your baby with a dixie melody”

ERMA FRANKLIN “I don’t want no mama’s boy”

LITTLE RICHARD “Memories are made of this”

SWINGIN BLUE JEANS “Good Golly Miss Molly”

THE ANIMALS “I’m cryin’”

ALAN PRICE “I put a spell on you”

SCREAMIN’ JAY HAWKINS “Nitty Gritty”

THE SHADOWS “F.B.I.”

KATHY KIRBY “Dance on”

ARTHUR ALEXANDER “Call me lonesome”