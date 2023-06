59:13

Nos zambullimos en tres discos de vinilo 10’’ editados por Sleazy Records y dedicados a tres figuras de los años 50 que abordaron el rock’n’roll desde diferentes ángulos. Sandford Clark, cuya trayectoria despegó desde Arizona bajo el ala de Lee Hazleewood. Marvin Rainwater, cantante, guitarrista y compositor que se movió entre el country y el rockabilly. Y Billy Brown que grabó arropado por grandes músicos de Nashville explosivos singles de rock’n’roll.

Playlist;

SANDFORD CLARK “Modern romance”

SANDFORD CLARK “Ooo baby”

SANDFORD CLARK “Lou Bee Doo”

SANDFORD CLARK “Nine pound hammer”

SANDFORD CLARK “A cheat”

SANDFORD CLARK “Still as the night”

MARVIN RAINWATER “I dig you baby”

MARVIN RAINWATER “Hot and cold”

MARVIN RAINWATER “Gonna find me a bluebird”

MARVIN RAINWATER “Whole lotta woman”

MARVIN RAINWATER “Tough top cat”

MARVIN RAINWATER “Boo Hoo”

MARVIN RAINWATER “My brand of blues”

BILLY BROWN “Next”

BILLY BROWN “Meet me in the alley Sally”

BILLY BROWN “Flip out”

BILLY BROWN “Look out heart (here comes love)”

BILLY BROWN “Did we have a party”

BILLY BROWN “Lost weekend”