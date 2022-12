59:34



Despedimos el año con una sesión de bailes en donde recordamos algunas de las bandas más relevantes del swing revival que aconteció en la década de los 90 junto a otros nombres más actuales que se mueven en estilos adyacentes. Un programa pensado para que bailes en la cocina. ¡Feliz año nuevo!

Playlist;

(sintonía) THE BIG JAMBOREE “A room full of blues”

ROOMFUL OF BLUES “Switchin’ in the kitchen”

CHERRY POPPIN DADDIES “Dind Dong daddy of the D-car line”

BRIAN SETZER ORCHESTRA “(Everytime I hear) That mellow saxophone”

ROYAL CROWN REVUE “Elevator operator”

BIG BAD VOODOO DADDY “Why me?”

FLYING NEUTRINOS “Mr Zoot Suit”

CRESCENT CITY MAULERS “Lost for words”

SWINGERHEAD “Pick up the phone”

THE BILL ELLIOTT SWING ORCHESTRA “Bill’s bounce”

RAY GELATO GIANTS “Given up, given up”

SUGAR DADDY and THE CEREAL KILLERS “All I want is you”

TAMMI NIELSON “Stay outta my business”

DR MAHA'S MIRACLE TONIC “Boogie mama”

THE BIG MARTEENS “I’ll die happy”

RAY COLLINS HOT CLUB “Thank you”

RAY COLLINS HOT-CLUB “Let’s drink to us”