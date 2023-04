04:36

La británica Rita Ora es una de nuestras princesas favoritas del pop internacional, ya nos convenció cuando tuvimos suerte de verla actuar en directo hace unos años en el impresionante Festival de Música de Gibraltar, menuda actuación tan contundente la de Rita Ora. Y ahora avisa de un próximo álbúm, que saldrá a la venta a mediados de julio, que ya esperamos con espectación, al mismo tiempo que Rita confirma que actuará en las semifinales de Eurovisión 2023. Y estaremos pendientes de esa actuación. Hace unos meses se editó el single 'You only love me', que sonaba realmente bien, y también nos llega otro nuevo sencillo, con sonido tomado prestado de un clásico del legendario Fatboy Slim. El tema es 'Praising you'. Lo último de Rita Ora.