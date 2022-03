The Real Thing , 'Can you feel the force'

El grupo The Real Thing fue uno de los pocos representantes del sonido "disco-funk-soul", que surgieron en Gran Bretaña en la década de los 70, o por lo menos una de las contadísimas formaciones británicas de este estilo que triunfaron claramente en las listas comerciales mundiales. The Real Thing cosechó varios éxitos mayúsculos, destacando sobre todo dos canciones, dos deslumbrantes temazos enfocados especialmente para las pistas de baile: "You to me are everything", "Para mí eres todo", y "Can you feel the force", "Puedes sentir la fuerza", éste último registro con un sonido, estilo, ritmo y producción que podrían haber firmado perfectamente los mismísimos Jackson-5.

The Real Thing publicó cinco Lps entre 1976 y 1982, hasta que la ausencia de nuevos éxitos forzó su definitiva disolución. Ello no impidió que sus grabaciones se convirtiesen en grandes clásicos del sub-género y por eso es muy habitual encontrarnos con esos temas en muchas reediciones, colecciones o recopilaciones que se publican en el llamado mercado de los "oldies". Pura música disco-funk-soul al gusto inglés con The Real Thing.