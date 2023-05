'The one', versión de Billie

05:07

'Billie Jean' es otro cláasico del malogrado Michael Jackson que ha sido revisado en múltiples ocasiones, por muchos artistas, pero sin olvidarnos de los diferentes remixes de la versión original de su creador.

Hoy les traigo otra revisión más a añadir a la casi infinita lista de adaptaciones de 'Billie Jean', aunque en éste caso, curiosamente, el título es distinto, no 'Billie Jean', si no 'The one', que en español se traduce como 'El único', como un reconocimiento sublininal e implícito al propio Michael Jackson.

Lo grabó en clave dance, con algo de house, el proyecto Cheesecake Boys & Crazibiza.