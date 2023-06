05:10

Curioso que un grupo de origen belga se convirtiese en uno de los más vendedores y populares de la música seudo-latina de los 70 y 80. Me refiero a Two Man Sound, nombre que se traduce como 'el sonido de dos hombres', aunque realmente no era un dúo, sino un trío, que se formó a comienzos de la década de los 70, efectivamente, en Bélgica, muy influenciado por los ritmos brasileños, como la samba y la bossa-nova, aunque supieron mezclarlos perfectamente con la denominada música disco.