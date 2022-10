'Off the wall', Ulti-Remix Brian Howe-Michael Jackson

05:07

Una de las canciones más conocidas del repertorio del recordado Rey del Pop, Michael Jackson, fue y es "Off the wall", correspondiente al año 1979, convertido en el quinto álbum en solitario en su discografía oficial.

Fue escrita por el extraordinario compositor y músico británico Rod Temperton, con la inefable ayuda en la producción de Quincy Jones, otro encargo realizado directamente por Michael Jackson, que finalmente la eligió para dar incluso nombre genérico a otro de sus más memorables álbumes, "Off the wall".

Esta es una versión especial subtitulada Ulti-Remix firmada por DJ Brian Howe."Off the wall", mega-clásico de Michael Jackson.