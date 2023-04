05:15

El grupo norteamericano Kleer, que procedía de la cosmopolita Nueva York, fue un potente proyecto de sonido disco-funk, que funcionó entre 1972 y 1985, aunque en sus primeros tres años de existencia tuvo otro nombre diferente, The Jam Band.

Antes de disolverse inesperadamente, Kleer llegaría a cosechar varios éxitos, aunque no mayoritarios, pese a la cual ésta banda ha pasado a la historia de éste peculiar estilo de forma destacada, ejerciendo una curiosa influencia entre diferentes estrellas del hip-hop, como los mismísimos Tupac o el inefable rapero Snoop Dogg. Estos son dos de sus grandes éxitos. Primero, el tema 'Keep your body workin', y como final 'Take your breath away'. Otro inolvidable himno funk grabado por grupo Kleer.