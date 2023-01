04:58

El vocalista norteamericano Dennis Edwards, ex componente del mítico grupo The Temptations, grabó en solitario un único álbum, que tuvo una gran repercusión a nivel mundial, no solo en el mercado norteamericano, porque vendió millones y millones de copias, sobre todo por una canción que ha pasado directamente a la historia de la música como un enorme clásico. Se trata de "Don't look any further", "No mires atrás", que daba título genérico a éste álbum de 1984. El tema estrella era este colosal dúo interpretado por Dennis Edwards y una invitada muy especial, la cantante norteamericana Siedah Garret, que también protagonizaría años más tarde otro inolvidable dúo con el mismísimo Michael Jackson. Pero este fue "Dont look any further". 1984, dúo soul-funk histórico entre Dennis Edwards y Siedah Garret.