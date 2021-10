05:21

Mucha gente desconoce que el popular y mismísimo actor norteamericano Bruce Willis, también es un enorme aficionado a la música.

Aunque centrado en su prolongada y exitosa carrera cinematrográfica, Bruce Willis también incursionó en el mercado discográfico en una sola ocasión, que yo sepa, o por lo menos, sería la que tuvo más o mucha repercusión, ya que en 1987 este famosísimo intérprete se atrevió a grabar un completo disco de larga duración, o sea, un LP o álbum, que llevó por título 'The return of Bruno', en español, 'El regreso de Bruno', que consiguió ser disco de oro en Estados Unidos.

El single y maxi extraídos de ese disco grande fue el tema "Respect yourself", "Respétate a ti mismo", que era una versión del grupo The Staple Singers, super clásico del soul. Bruce Willis, que grabó esta canción con la colaboración del grupo femenino The Pointer Sisters, escaló, casi como en sus películas, hasta el número 5 del Billboard Hot 100 norteamericano, también trepó al número 7 en la lista de singles de Reino Unido y subió, esta vez sin perseguir a ningún maleante, al número 8 en la lista canadiense de sencillos más vendidos.

Esta es la versión original maxisingle.Aparte de sus intrépidas aventuras policiales,

se movió casi con igual pericia y soltura en la música soul. "Respétate a ti mismo",

"Respect yourself", con el auténtico Bruce Willis.