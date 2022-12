32:37

Recibió su título de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en 2009, por la investigación sobre los efectos del ejercicio físico en la neurogénesis del hipocampo - (NAH) - en adultos. En 2010 se incorpora al Centro de Biología Molecular - "Severo Ochoa", (CBMSO) - como becaria postdoctoral. Durante ese período obtiene dos becas posdoctorales: JAEDoc-2009 y Juan de la Cierva-2012. Por otro lado, investigó las alteraciones del AHN en el cerebro de modelos murinos de la enfermedad de Alzheimer, (EA). En 2015, obtuvo una beca internacional de posdoctorado de la “Japan Society for the Promotion of Science - (JSPS) - para investigadores extranjeros”. Gracias al apoyo de esta beca, realizó un período de investigación posdoctoral en la Universidad de Tsukuba, (Japón).

En 2016 monta su laboratorio independiente, que se centra en la biología básica y el potencial neuroprotector de la NAH, para el tratamiento de diversas enfermedades. Al año siguiente le concedieron un contrato Ramón y Cajal. En septiembre de ese año obtiene un puesto de investigadora permanente como científica principal en el CBMSO.

Desde la creación de su propio grupo - ("Neurogénesis en adultos y enfermedades neurodegenerativas") - ha coordinado diversas subvenciones de investigación internacionales como investigadora principal: ERC Consolidator, (ERC-CoG-2020); Alzheimer´s Association, (EE. UU.), Association for Frontotemporal Degeneration, (EE. UU.); y el Ministerio de Economía y Competitividad de España, entre otros. Algunos de sus estudios han sido publicados en revistas de alto impacto: SCIENCE; Nature Medicine; Nature protocols; EMBO J; y Journal of Neuroscience. Tales estudios han atraído interés de la comunidad científica - una revisión de News and Views en Nature Medicine y dos editoriales en Nature y Nature Reivews Neurology - y los medios de comunicación: The Scientist; The Scientific American; The Guardian; Le Monde; Il Corriere della será; El Mundo; El País; La Razón y ABC.

A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios de investigación: Premio Nacional de España al Investigador Joven, “Gabriela Morreale en Medicina y Ciencias de la Salud, (2022)”; Premio al Investigador Joven de la Fundación Pfizer, (2022); Premio CIBERNED Joven Premio Investigador, (2014); Premio Joven Talento Femenino de la Real Academia de Ciencias de España, (2019)...