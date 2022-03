36:57

Es profesor de Investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Estudió Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1986, y en egiptología en la Johns Hopkins de Baltimore, donde se doctoró también.

Su tesis fue publicada en 1995 dentro de la serie alemana de monografías de Egiptología Hildesheimer Ägyptologische Beiträge, con el título “Victory and Border: Terminology related to Egyptian Imperialism in the XVIIIth Dynasty”.

En el año 2000 ganó las oposiciones para ser Científico Titular del CSIC.

Sobre la trastienda del Proyecto Djehuty, el desarrollo de la investigación y las cuatro primeras campañas arqueológicas, ha publicado el libro “En busca de Djehuty: crónica de una excavación arqueológica en Luxor”, National Geographic-RBA, Barcelona, 2006.

Es autor de medio centenar de artículos de investigación, publicados en revistas internacionales de la especialidad, como son: Journal of Egyptian Archaeology (Londres), Journal of Near Eastern Studies (Chicago), Chronique d’Égypte (Bruselas), Zeitschrift für Ägyptische Sprache (Leipzig-Berlin), Studien zür altägyptischen Kultur (Hamburgo), etc.