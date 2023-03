El placer de admirar

30:38

Felipe Fernández-Armesto, (Londres, Reino Unido, 1950), ejerce la Cátedra William P. Reynolds de la Universidad de Notre Dame, donde es profesor de historia, lenguas y literaturas clásicas, e historia y filosofía de las ciencias naturales.

Es Premio Nacional de Geografía por Civilizaciones, y Gastronomía, (Historia de la comida).

Miembro de la Academia Europea desde 2011. En 2016 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Conocido en España por su periodismo, sobre todo en ABC y El Mundo. Es autor también de numerosos libros: Millennium, (1995); Conquistadores del horizonte, (obra galardonada por la World History Association, como mejor libro de 2007); Amerigo, (2008); 1492, (2009); Nuestra América, (2014); y como editor en The Oxford History of the World.