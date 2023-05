01:04:30

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 dedicada en exclusiva al sello Ghost Highway Recordings. Una factoría centrada en sonidos bailables y sumergidos capitaneada por Marco Padín, que es el maestro de ceremonias de esta mañana dando paso a las nuevas referencias de su catálogo y a las que están por llegar.

Suenan:

-Gibones - Puticlú

-Gibones - Caramelos podridos

-Los Pólipos - Vieja y cobarde

-El Señor Que Te Molesta - Parte del plan

-Black Bullet - Puppets

-The Capaces - No turning back

-The Chuck Norris Experiment - Tryin

-Lost Acapulco - Relampagore

-Krontjong Devils - Zorongo gitano

-The Routes - Ever fallen in love... (with someone you shouldn't've)

-Hipbone Slim - Evil Kneevil

-Sir Bald Y Los Hairies - Rock and roll is gonna kill you

-Go Mod Go - Big bird

-Go Mod Go - Move on up

-Movie Movie - Big city tonight