El Patillas DJ

01:01:53

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde pasamos por tus oídos una buena ración de novedades ibéricas. No conformes con esto, estrenamos dos temas por parte de dos bandas que acaban de asomar el morro en la escena. Unos proyectos muy interesantes que seguiremos muy de cerca.

Suenan:

-The Gagarins - Plan quinquenal

-Mossén Bramit Morera I Els Morts - Testa de donzell

-Los Roncos - Dolor

-Guille Wheel & The Waves - Summer breeze (estreno)

-Guillermo Portabales - El carretero

-Manojo - Nelly Tobarch (estreno)

-Marina BBface & The Beatroots - Little by little

-Niña Polaca - Travieso

-Marta Movidas - Roquilla de canela

-No Picky - Tívoli

-Aiko El Grupo - K pesao

-Los Ignorantes - Huele a humedad

-Fundación Francisco Frankenstein - El verano ya llegó

-Generador - Voy cuesta abajo

-José Guapachá - Caribe

-Los Mejillones Tigre - Lamento lisérgico