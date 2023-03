01:00:36

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde colocamos en el altar el disco perita: "Planeta Náhualt". Un álbum donde el garage sale al encuentro de la psicodelia para dar vida a letras que defienden la naturaleza, denuncian los abusos del ser humano contra ella y pone en valor la vida.

Al hilo de estos alegatos, recuperamos canciones que saludan al sol y, en un momento dado, tornamos a las sombras del post-punk para escuchar temas clásicos trasladados a esta textura oscura e hipnótica.

Suenan:

-Los Malinches - La nube negra (ya se aleja)

-Los Malinches - El árbol

-Los Malinches - Campamentos espacial

-Lie Detectors - Silencio solar

-Los Kifers - El sol es una droga

-Vainica Doble - Caramelo de limón

-Elia Y Elizabeth - Soy una nube

-The Manakooras - Howl of the jaguar

-L'Exotighost - El hombre y la Tierra

-Zafiro Zafiro - Cazadora

-Friolento - No me conoce

-Redlik - ¿Por qué te vas?

-Tristes Jardines - El muchacho de los ojos tristes