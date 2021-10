59:05

Comenzamos una nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 colocando en el altar el disco perita, 'In the light of a new day'. Así se titula el nuevo LP de Freddie Dilevi. Sus surcos esconden diez canciones con aires heroicos, letras cuajadas de experiencias y cierta oscuridad que le imprimen carácter e identidad.

A continuación, recordamos nombres que deambulan por el Pim Pam Ville y nos metemos en texturas de americana con Castor Head o Ángela Hoodoo. Y cerramos con voces internacionales que editan sellos españoles.

Suenan:

-Freddie Dilevi - Lies

-Freddie Dilevi - I still fall

-Freddie Dilevi - Cross the line

-Tiburona - Aquí en mi nube

-Les Lullies - Meet the man

-Mike Edison And Guadalupe Plata - That's where I'm at

-Ashley Campbell - Suitcase heart

-Ángela Hoodoo - Far away

-Castor Head - Blue tattoo

-Heidi-Pearl Chandler - Fire

-Cour De Récré - Palacio ideal

-The Yearning - Love has taken hold of my heart

-Fleur - Livrer tes affaires

-The Routes - Broken goods