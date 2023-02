01:00:18

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde cazamos conversaciones que mantienen parejas de enamorados. Promesas de amor eterno y discusiones que adquieren forma de canción.

Así pasamos a una serie de temas que esconden reflexiones y pensamientos provocados, en su mayoría, por un romance truncado.

Y rematamos con un ramillete de confesiones con las que puede resultar más o menos fácil identificarse.

Suenan:

-Phylis Dillon & Alton Ellis - Love letters

-Doreen Shaffer & Jackie Opel - The vow

-Millie Small & Roy Panton -.We'll meet

-Roy Panton & Yvonne Harrison - Join together

-Max Romeo & Fay Bennet - Hole under your crutches

-Lord Cristo - The dumb boy and the parrot

-Roy Ellis (Mr. Symarip) - Skinheads laugh at me

-Jackie Opel - Old rocking chair

-Frankie Valli & The Four Seasons - The night

-Might Sparrow - Only a fool

-Prince Buster - Nothing takes the place of you

-Kiko Veneno - Si tú si yo

-Quimi Portet - Tinc una bèstia dintre meu

-Ilegales con Andrés Calamaro - Mi copa y yo

-Bunbury - Confesión