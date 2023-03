El Patillas DJ

59:41

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde damos la bienvenida a la Primavera con una sesión pura y dura de temas que bailan a ritmo de garage con briznas de psicodelia y un poquito de punk a modo de polen.

Suenan:

-Ukelele Zombies - La hija del sultán

-Las Membranas - Soy un salvaje

-Wau Y Los Arrrghs!!! - Dicen

-Las Aspiradoras - Mi adicción

-Shocking Blue - Send me a postcard

-The Jackets - Dreamer

-Thee Braindrops - Spiral eyes

-Lie Detectors - Hello! Agur!

-The Sonics - Witch

-The Premonitions - My love ain't a lie

-13th Floor Elevators - You're gonna miss me

-The Royal Roosters - I can't breathe

-The Kinks - I need you

-The Chickenbackers - Hipsterboy

-The Jam - In the city

-The Clash - Death or glory

-Ramones - I wanna be sedated

-No Picky - Fiesta en el cementerio

-Airbag - Terror en el garaje

-Nadie Patín - Persiguiendo a Amy

-Dan Sartain - Fuck Friday

Foto: Javier Rosa.