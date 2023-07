04:13

Se puede hacer clic con la voz? Sí, porque hoy en día muchos dispositivos reconocen órdenes dadas de viva voz. Y su uno les dice que hagan clic en tal enlace, el cacharro en cuestión cliquea. Pero hay gente que lleva haciendo clics desde hace siglos, mucho antes de que existieran los ordenadores. Son los hablantes de las lenguas que incorporan clics, chasquidos consonánticos, en su sistema fonológico, casi todas ellas localizadas en el sur de África. Pero nosotros también chasqueamos, hacemos clic hablando en algunas ocasiones, con chasquidos que imitan el sonido de un beso, otros que muestran contrariedad, etc. Escuchamos cómo suenan esas lenguas con un ejemplo del taa, uno de esos idiomas cliqueantes que, al igual que la música que nos acompaña, extraemos del disco Taa!: Our language may be dying, but our voices remain, de reciente publicación.