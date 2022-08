54:11

Todo empieza con una angustiosa e inesperada cuenta atrás. Porque las doce personas proyectadas al espacio en una nave de la Agencia Espacial Wasa no son los astronautas que deberían ser sino 12 chicas y chicos que estaban allí de visita, seleccionados por la agencia en un programa divulgativo para acercar la astronomía a los más pequeños. Hablamos de 'Doce Soles: Encélado' el primer libro de esta trilogía juvenil escrita por Amaya García y Alberto Mínguez. Charlamos con ellos sobre esta aventura espacial tan divertida. No abandonamos la ciencia y tampoco el espacio porque Miguel Ángel Delgado viene para hablarnos del telescopio James Webb y por qué son tan importantes las imágenes que ha recogido. Cambiamos totalmente de rumbo para hablar de las series más largas de la historia de la televisión. Y para terminar nos vamos de festivales, primero a Tui, en Pontevedra, para hablar de Música no Claustro y después al FIS de Santander.