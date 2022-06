El ojo crítico El Teatro de Mérida y Almagro 52:46 El Festival de Teatro Clásico de Almagro levanta el telón en un verano cargado de estrenos. Mañana arranca la otra gran cita estival, Mérida. Charlamos con su director, Jesús Cimarro, y con Daniel Galindo, compañero de Radio Nacional que nos escucha ya desde Almagro. Además, nos acercamos a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Ángela Núñez nos dibuja un recorrido por la Italia de Velázquez, la de las obras que inspiraron los dos viajes que el artista realizó a la tierra de Tintoretto o Luigi Amidani. Y nos queda tiempo para otro recorrido, uno musical diseñado por Martín Llade a través de la obra de dos grandes compositores vascos: Aita Donostia y Jesús Guridi en las manos de Josu Okiñena Liana Gourdija. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]