Hoy recogemos las historias sembradas por Santiago Beruete en 'Un trozo de tierra' (Turner Noema) y las de Patricia Bolaños en su 'New York is the thing' (Mont Ventoux). Con Use Lahoz nos acercamos a una pionera de la siembra, Claire Etcherelli, porque su 'Elise o la vida de verdad' ha sido publicado por Periférica con traducción de Cecilia Santomé. Miramos también a un árbol viejo, el de la ciencia, el de Pío Baroja, cuando se cumplen 150 años de su nacimiento.