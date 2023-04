03:20

Marc Giró reinterpreta la llegenda de Sant Jordi des de la nova masculinitat, o no? EL programa compta amb Candela Peña, Luis Tosar i Álex García i Arturo Valls

Recupera el 'Late Xou amb Marc Giró' amb uns convidats de luxe. Candela Peña ha vingut a presentar la seva nova obra 'Contracciones', Luis Tosar i Álex García estrenaran aviat 'Fatum' i Arturo Valls ja té preparada la seva següent aventura, 'That's My Jam'. Per tancar, Fran Perea i Víctor Elías han interpretat el tema 'Mi Corazón' del seu nou disc 'Uno más uno son 20'.