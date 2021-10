59:54

GABRIELI: O Jesu mi dulcissime a 8 voces (4.19). Taverner Consort, Choir and Players. ELGAR: Bizarrerie, Op. 13 nº 1 (3.03). Adieu (2.20). La Capricieuse, Op. 17 (5.00). (9 Piezas para vc. y orq.) (arr. W.-E. Schmidt). Metamorphosen Berlin. Dir. y vc.: W.-E. Schmidt. SENAILLÉ: Sonata en Do menor, Op. 1 nº 5 (10.02). T. Langloise de Swarte (vl.), W. Christie (clv.). RAVEL: La flauta encantada (Sheherazade) (3.12). F. Said (sop.), B. Karadag (nay), M. Martineau (p.). BIZET: Berceuse: La poupée (2.46). Orq. Sinf. de la RTV Irlandesa. Dir.: J.-L. Tingaud.