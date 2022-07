01:00:03

BRAHMS: 3 Intermezzi para piano, Op. 117 (nº 1 en Mi bemol mayor, nº 2 en Si bemol menor) (10.58). I. Pogorelich (p.). GABRIELLI: Aria de Inomenia “Aure voi, de’ miei sospiri (Sigismondo, Re di Borgogna, Parte II) (6.36). C. Bartoli (mez.), S. Gabetta (vc.), Capella Gabetta. Dir.: A. Gabetta. ROSSINI: Il Turco in Italia (Obertura) (8.38). Orq. Sinf. de Londres. Dir.: C. Abbado. SCHUBERT: Trío para violín, violoncello y piano en Mi bemol mayor Op. 100 D 929 (Segundo movimientos: Andante con moto) (9.30). M.-S. Yang (vl.), V.-J. Laferriere (vc.), A. Laloum (p.), Trio Les Esprits. GRIEG: 6 Lieder, Op. 48 (El curso del mundo, Un sueño) (2.41). A.-S. Von Otter (mez.), B. Forsberg (p.).