59:58

HAHN: L´heure exquise (nº 5, Chansons grisses) (1.53). M.-N. Lemieux (mez.), D. Blumenthal (p.). SCHUMANN: 3 Piezas de fantasia, Op. 73 (nº 1 Zart und mit ausdruck, nº 2 Lebhaft, leich) (6.33). J. Du Pré (vc.), G. Moore (p.). BEETHOVEN: Concierto para piano y orquesta nº 5 en Mi bemol mayor, Op. 73 “Emperador” (Segundo y tercer movimientos: Adagio un poco mosso, Rondó: Allegro) (17.57). J. Lisiecki (p.), Academy of Saint Martin in the Fields. PUCCINI: Aria de Manon “Sola, perduta, abbandonata” (Acto IV, Manon Lescaut) (5.52). M. Callas (sop.), Orq. “Philarmonia” de Londres. Dir.: T. Serafin. RAVEL: Valses nobles y sentimentales (nº 6 Assez vif, nº 8 Epilogue: Lent) (arr. para orq.) (5.29). Orq. Sinf. de Boston. Dir.: S. Ozawa.