STROZZI: Lamento: Lagrime mie (8’26”). E. Barath (sop.), Il Pomo d´Oro. Dir. F. Corti (clv.). DVORAK: Concierto para violoncello y orquesta en Si menor, Op. 104B 191 (Primer movimiento: Allegro) (15.15). D. Müller-Schott (vc.), Orq. Sinf. de la Radio del Norte de Alemania. Dir.: M. Sanderling. FIELD: Nocturno nº 2 en Do menor (4.28). M. O´Rourke. CASTELLO: Sonata Quarta (Sonate Concertate in stil moderno) (5.44). M. Schneider (fl. de pico), R. Lehmbruck (fl. de pico), Camerata Köln. ZEMLINSKY: 12 Lieder, Op. 27 (selec.) (nº 4 Jetzt ist die zeit, nº 5 Die Verschmaehte, nº 7 Misery) (4.58). B. Bonney (sop.), C. Garben (p.).