ANÓNIMA: La Dama d’Arago (7.13). A. Savall (sop., arp.), P.-U. Johansen (ten., citola), Hirundo Maris. LALO: Sinfonía española, Op. 21 (Primer movimiento: Allegro non troppo) (7.38). J. Bell (vl.), Orq. Sinf. de Montreal. Dir.: C. Dutoit. LISZT: Benediction de Dieu dans la solitude (Harmonies poetiques et religieuses S 173 R 14) (16.53). J. Bolet (p.). BARRIOS: Gitanos por Seguiriyas (3.04). Á. Barrios (guit.). DVORAK: 7 Canciones zíngaras (nº 2 Suena mi triángulo, nº 3 Bosques silenciosos) (4.09). P. Schreier (ten.), E. Werba (p.).