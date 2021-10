59:35

GIACOMELLI: Aria de Apitide “Sposa, non mi consci” (Merope, Acto III) (9.57). C. Bartoli (mez.), Il Giardino Armonico. Dir.: G. Antonini. POULENC: Concierto campestre (Tercer movimiento: Finale: Presto) (7.59). MOZART: Sonata para violín y piano en Do mayor KV 403 (KV 385 C) (Primer movimiento: Allegro moderato) (4.45). I. Van Keulen (vl.), R. Brautigam (fortep.). SCHUBERT: Rosamunde, Princesa de Chipre (Ballet nº 2, nº 9) (6.49). Orchestra of the Age of Enlightenment. Dir.: C. Mackerras. FALLA: 7 Canciones populares españolas (Nana, Canción, Polo) (4.01). V. de los Ángeles (sop.), G. Soriano (p.).