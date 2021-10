59:54

VERACINI: Obertura nº 6 en Si bemol mayor (10.02). Musica Antiqua Köln. Dir.: R. Goebel. HAYDN: Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor HOB VII E, 1 (15.29). P. Flores (tp.), Orq. Fil. del Ártico. Dir.: C. Lindberg. WAXMAN: Tristán e Isolda, Fantasía para violín, piano y orquesta sobre la ópera homónima (10.57). C. Haslip (vl.), C. Owen (p.), Orq. Royal Philarmonic de Londres. Dir.: L. Slatkin. LUPO: Fantasía en 6 partes nº 11 (3.19). Fretwork.