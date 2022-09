59:53

REBEL: El caos (Les Élémens) (6.40). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. ECCLES: She ventures, and he wins (Restless in thought) (7.43). S. Kermes (sop.), La Magnifica Comunitá. Dir.: S. Kermes. GOUGH: Birds on fire (Segundo movimiento) (7.28). Conjunto de violas da gamba “Fretwork”. SCHUBERT: Sinfonía nº 4 en Do menor D 417 (Cuarto movimiento: Allegro) (10.25). Orq. de la Tonhalle de Zurich. Dir.: D. Zinman. COPLAND: At the river (Old American Songs) (arr. para voz y orq.) (3.29). M. Horne (mez.), Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: C. Davis.