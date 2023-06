59:00

Y – no por nada en particular, o sí - seguimos en nuestra línea de adioses, hasta nuncas, aurevoires, y en este caso, yéndonos con s’en aller, literalmente en irse.

Celui qui s’en va: Alain Souchon & Patrick Bruel – Elle s’en va vivre ailleurs : Francis Cabrel – Il s’en va mon garçon : Gilbert Bécaud – Deux escargots s’en vont à l’enterrement d’une feuille : Cora Vaucaire – Et l’amour s’en va : Joe Dassin – La gare (Guy s’en va) : Michel Legrand – Le petit train s’en va dans la campagne : André Claveau – La vie s’en va et je t’aime : Pia Colombo – Un ami qui s’en va : Pierre Bachelet – Tout s’en va : Charles Aznavour – J’me casse : Yves Jamait – Quand tu te tires : Sarclo – Ma jeunesse fout le camp : Françoise Hardy – Je me barre : Kenny Arkana – La poudre d’escampette : Treize à table - Lèves les voiles : Cœur de pirate – Pars : Priscilla (Zouk Love 2012) – Partir : Alain Souchon