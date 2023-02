59:53

Negras y francófonas son todas las cantantes que escuchamos hoy.

Adan on dot soley : Célia Wa – Yo Menné Nou : Célia Wa – C’est la vie : Inna Modja – La fille du Lido : Inna Modja – Ché pas aimer : Leïla Lanova – Malin plaisir : Leïla Lanova – On s’en fout : Maud Elka – Tout donné : Maud Elka – BB Compte : Meryl – Solo : Lous and The Yakuza – La vague : Tamara Weber – Comme d’habitude : Yseult – L’orage : Yseult – C’est chelou : Zaho