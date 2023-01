01:00:03

En el programa de esta semana intervienen decenas de intérpretes. Puede parecer una exageración, pero no lo es, porque en las canciones que hemos seleccionado colaboran muchos artistas, como podréis comprobar. Lo mínimo que tenemos son tríos, de ahí para arriba hasta las diez, doce o más voces y músicos. Estas son las canciones: Tryo y cia.: L'hymne de nos campagnes - Tryo y Bigflo et Oli: Pour un flirt avec la crise - Boulevard Des Airs y LEJ: Emmène-moi - Aldebert y cia.: J’ai 10 ans - La bande à Renaud: Dès que le vent soufflera - Eddy Mitchell y cia.: La Même Tribu - Les Ogres de Barback, Magyd Cherfi y Lior Shoov: Il y a ta bouche - Pierre Perret, Les Ogres de Barback y Magyd Cherfi: Au Café du Canal - Danyèl Waro, Rosemary Standley y Jidé Hoareau: L'oiseau dans l'allée - Grand Corps Malade, Ben Mazué y Gaël Faye: On a pris le temps - Doriand, Mika y Philippe Katerine: Danser entre hommes - HK et Les Saltimbanks y Bombes 2 Bal: Joyeux Faucheurs - HK et Les Saltimbanks y Bombes 2 Bal: Ce soir nous irons au bal - Fabulous Trobadors y Bombes 2 Bal: Bonne nuit.