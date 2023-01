59:13

En el día después del día de los Reyes Magos abrimos la caja de los juguetes y nos ponemos a jugar como niños, acompañados de esta selección de canciones jugueteras: Trois Cafés Gourmands: Le coffre à jouets - Natalia Doco: Le jeu - Yelle: Ce jeu - The Pirouettes: Jouer le jeu - Jane: Birkin: Les jeux interdits - France Galle: Poupée de cire, poupée de son - Michel Polnareff: La poupée qui fait non - Mustang: Je me suis fait tout petit - Les Croquants: Le petit vélo - Les Petites Tounes: Ma nouvelle bicyclette - Les Stentors: La bicyclette - Louis Chedid: La panthère noire en peluche - Albin de la Simone: Comme les pièces d’un puzzle - Barcella: Puzzle - Sanseverino: Libérez les jouets.