El gallo que no cesa

10:07

César-Javier Palacios dedica el último El vuelo de la alondra de la temporada a desmentir las patochadas ambientales que más repiten a nuestro alrededor sin base científica ni lógica. Nos explica por qué no debemos creer que el cambio climático ha existido siempre, que no tenemos que hacer nada para combatirlo si resulta inevitable o que nos sobrevuelan aviones que nos fumigan para que no llueva.