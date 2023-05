Versión y original: The sound of silence - Simon & Garfunkel

El gallo que no cesa

06:06

Laura Odene dedica Versión y original a "The Sound of Silence", un tema del dúo Simon & Garfunkel que vio la luz en 1964 y que formaba parte de su primer disco 'Wednesday Morning, 3 A.M.'. Escuchamos las adaptaciones de Disturbed, Pentatonix, Carmen McRae, Passenger y Silvia Pérez Cruz.