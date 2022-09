Versión y original: Larga vida a 'Never Can Say Goodbye'

04:19

Mara Peterssen es nuestra musa de las versiones y esta vez nos pincha en 'Versión y Original' el tema Never Can Say Goodbye, una canción popularizada en los 80 por los británicos The Communards que lanzaron originalmente en 1971 The Jackson 5. En esta sección también puedes escuchar las adaptaciones de The Supremes, Gloria Gaynor, Laura Pausini y Paloma San Basilio.