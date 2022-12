El gallo que no cesa

06:48

Aitor Sánchez te cuenta en 'Las penas se van yantando' la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre los edulcorantes. Por ejemplo: las bebidas edulcoradas no son sanas y los edulcorantes, aunque no tengan calorías, no son recomendables porque causan un impacto en nuestro organismo. Haz clic para saber más.