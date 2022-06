El gallo que no cesa ¿De qué manera afecta la inflación a nuestras vacaciones? 04:45 Miguel Ángel Guillén nos habla en este reportaje sobre la inflación que estamos sufriendo desde hace unos meses, ya que los altos precios ponen en jaque las aspiraciones vacacionales de muchos españoles. Hoteles, transportes, restauración, ocio... ¿Por qué han subido los precios? ¿En qué lugares se nota más este incremento? Lo analizamos con Carlos Cendra Cruz, director de comunicación de la empresa de turismo inteligente Mabruan Tecnologies, y el portavos de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU Enrique García. Más opciones

