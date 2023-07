El gallo que no cesa

53:34

Arriba los corazones con Chema García Langa y las gallinas y gallos de RNE. Laura Odene recuerda en El retrovisor y les ofrece la previsión del tiempo; Mónica Mateos les trae la Palabra de gallo de hoy, pelotari, y echa un vistazo a los mensajes que han llegado a las redes sociales; Lara Villanueva se encarga de nuestra propuesta musical; charlamos en la entrevista con Fran García, dircom de Tebrio; rescatamos en La gymkana de Jacinto Pinto Paredes los momentos más disparatados de la televisión; en Las Vilas de Tere preguntamos a los oyentes cuáles son sus vacaciones soñadas; en Versión y Original disfrutamos con Laura Odene de "The Tide Is High" de The Paragons y de algunas versiones y terminamos con el repaso a los mensajes que nos dejan nuestros oyentes en el Whatsapp 699 688 388 y el contestador 91 346 10 70.