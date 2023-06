El gallo que no cesa

14:04

Desde la Feria del Libro de Madrid, Chema García Langa charla con Julia Navarro, que nos presenta su último libro: Una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. En él comparte historias escritas y vividas por mujeres que no suelen aparecer como verdaderos sujetos protagonistas de las historias que conforman la Historia. Medea, Margarita Salas, Concepción Arenal o Agatha Christie son algunas de ellas. No obstante, como dice Julia Navarro, no podemos contar las historias de estas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos, porque, desde el principio de los tiempos, las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas.