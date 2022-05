11:40

El arte y la calidad han sido durante siglos dos conceptos que se presuponían unidos en cualquier obra. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no tienen por qué ir de la mano. Una obra artística lo puede ser por distintas razones y no solo por su calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que una obra de arte sea merecedora de ser colgada en las paredes de un museo? De esta reflexión nace ¿Qué es la calidad en el arte?, el último libro de Alejandro Vergara, doctor en Historia del Arte, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado y antiguo colaborador de El gallo que no cesa. No dudes en escuchar la charla que ha mantenido con Chema García Langa.